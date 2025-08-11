Haqqımızda

Ermənistan və İran XİN başçıları Vaşinqtondakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib

Ermənistan və İran XİN başçıları Vaşinqtondakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı aparıb.
Region
11 avqust 2025 20:50
Ermənistan və İran XİN başçıları Vaşinqtondakı danışıqların nəticələrini müzakirə edib

Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı aparıb.

“Report” Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı Mirzoyan Azərbaycan və ABŞ liderləri ilə avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən görüşlərin nəticələrinə, o cümlədən regional nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxması və inkişafı üzrə əldə olunmuş razılaşmalara, həmçinin gələcək birgə addımlara toxunub.

O vurğulayıb ki, Bakı və İrəvanın Birgə Bəyannaməsi infrastrukturların istismarının, o cümlədən Ermənistanda ABŞ-nin iştirakı ilə tikiləcək infrastrukturun istismarının dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və yurisdiksiyası nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcəyini təsdiq edir.

Tərəflər həmçinin Ermənistan və İran arasında qarşıdan gələn yüksək səviyyəli məsləhətləşmələrə və təmaslara hazırlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Armenian, Iranian FMs discuss outcomes of Washington talks
Rus versiyası Главы МИД Армении и Ирана обсудили результаты переговоров в Вашингтоне

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi