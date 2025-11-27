Ərdoğan: Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsi üçün lazımi dəstəyi verməyə hazırdır
Region
- 27 noyabr, 2025
- 18:47
Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsi üçün lazımi dəstəyi verməyə hazırdır.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada Roma Papası XIV Leonla birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
O bildirib ki, Ankara son zamanlar müharibənin bitməsinə yönəlmiş fəaliyyətləri yaxından izləyir və prosesə töhfə verməyə hazırdır.
