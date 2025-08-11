Haqqımızda

Diplomatik mənbə: Türkiyə və Ermənistan sərhədin açılması məsələsini hələ müzakirə etmir

Diplomatik mənbə: Türkiyə və Ermənistan sərhədin açılması məsələsini hələ müzakirə etmir Türkiyə və Ermənistan konkret olaraq sərhədin açılması məsələsini hələ müzakirə etmir, danışıqlar prosesi davam edəcək.
Region
11 avqust 2025 17:41
Diplomatik mənbə: Türkiyə və Ermənistan sərhədin açılması məsələsini hələ müzakirə etmir

Türkiyə və Ermənistan konkret olaraq sərhədin açılması məsələsini hələ müzakirə etmir, danışıqlar prosesi davam edəcək.

“Report” Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyədəki diplomatik mənbə bildirib.

Onun sözlərinə görə, Ankara münasibətlərin normallaşması üzrə danışıqlar prosesinin davam etdirilməsində maraqlı olduğunu ən yüksək səviyyədə ifadə edib.

"Danışıqların tarixi və yeri barədə hələ dəqiq məlumat yoxdur, xüsusi nümayəndələr bunu diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdıracaqlar", - mənbə deyib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Diplomatic source: Türkiye, Armenia not yet discussing border opening
Rus versiyası Диписточник: Турция и Армения пока не обсуждают вопрос открытия границы

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03
AZAL-ın vitse-prezidenti: İlkin nəticələr Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəyə kənardan müdaxilə edildiyini təsdiqləyib
AZAL-ın vitse-prezidenti: İlkin nəticələr Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəyə kənardan müdaxilə edildiyini təsdiqləyib
8 avqust 2025 14:41

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi