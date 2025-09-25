İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    ABŞ rəsmisi: İranla danışıqlara hazırıq

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:41
    ABŞ rəsmisi: İranla danışıqlara hazırıq
    Minon Hyuston

    ABŞ İranla danışıqlara hazırdır.

    "Report" "Tasnima" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamenti rəsmi nüayəndəsinin müavini Minon Hyuston "Al Jazeera"ya müsahibəsində bildirib.

    O deyib ki, ABŞ İranı danışıqlara qoşulmağa dəfələrlə çağırıb:

    "Bu baxımdan bir çox imkanlar mövcuddur".

    Minon Hyustonun sözlərinə görə, rəsmi Vaşinqton Tehranın beynəlxalq müfəttişləri qəbul etməyə hazır olmasını istəyir.

    Dövlət Departamentinin rəsmisi Avropa "üçlüyü"nün ( Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa) İrana qarşı sanksiyaya qayıdışı (snapback) işə salma mexanizmini aktivləşdirmək üçün atdığı addımlara işarə edərək vurğulayıb:

    "Bu sanksiyalara baxmayaraq, biz hələ də danışıqlara hazırıq".

    ABŞ-nin Qərbi Asiya üzrə nümayəndəsi Stiv Vittaker isə ondan bir neçə saat əvvəl müsahibəsində bildirib:

    "Biz iranlılarla danışıqlar aparmağa hazırıq, niyə də olmasın?!"

    Mütəxəssis İranın çətin vəziyyətdə olduğunu bildirərək qeyd edib ki, Tehanla danışıqlar daha çox uranın zənginləşdirməsinin yoxlanılması və nüvə silahının olmamasının yoxlanılmasına yönələcək.

