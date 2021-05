Hikmət Hacıyev: “Şuşa Ermənistanın 30 illik hərbi işğalından sonra bərpa olunur”

“Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib”.

“Report”un məlumatına görə, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitter hesabında yazıb.

“Şuşanın şöhrəti, qüruru, misilsiz mədəni və memarlıq üslubu Ermənistanın 30 illik hərbi işğalından sonra bərpa olunur” - deyə H.Hacıyev bildirib.