Хикмет Гаджиев поделился публикацией о городе Шуша

«Указом Президента Ильхама Алиева Шуша был объявлен культурной столицей Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Восстанавливается слава, гордость и уникальный культурный и архитектурный стиль (города) Шуша после 30-летней военной оккупации Армении», - написал Х.Гаджиев.