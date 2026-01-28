Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin istintaq prosesində psixoloqlar da iştirak edəcək
Milli Məclis
- 28 yanvar, 2026
- 11:02
Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərlə əlaqədar istintaq proseslərində iştirak etməli olan şəxslərin əhatə dairəsi genişləndirilir.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycanda yeni hazırlanan "Uşaq hüquqları haqqında" qanun layihəsindən irəli gələrək Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik təklif edilir.
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsində müzakirəyə çıxarılan layihəyə əsasən, uşaqların dindirilməsi, üzləşdirilməsi və digər proseslər zamanı müəllim, həkim, tərcüməçi və uşağın qanuni nümayəndəsi ilə yanaşı psixoloqlar da iştirak edəcək.
Son xəbərlər
01:10
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5Futbol
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03