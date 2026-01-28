İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclis
    • 28 yanvar, 2026
    • 11:02
    Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərin istintaq prosesində psixoloqlar da iştirak edəcək

    Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərlə əlaqədar istintaq proseslərində iştirak etməli olan şəxslərin əhatə dairəsi genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycanda yeni hazırlanan "Uşaq hüquqları haqqında" qanun layihəsindən irəli gələrək Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə dəyişiklik təklif edilir.

    Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsində müzakirəyə çıxarılan layihəyə əsasən, uşaqların dindirilməsi, üzləşdirilməsi və digər proseslər zamanı müəllim, həkim, tərcüməçi və uşağın qanuni nümayəndəsi ilə yanaşı psixoloqlar da iştirak edəcək.

