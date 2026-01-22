Özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması təklif olunur

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Milli Məclis
    • 22 yanvar, 2026
    • 13:17
    Azərbaycanda özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması və tətbiqi təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov komitənin bugünkü iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, təkcə lisenziya tələbi gələcəkdə bu sahədə problemlərin qarşısını almaya bilər:

    "Amma tibb müəssisələrindən onkoloji yardımla bağlı standartlar əsasında tələblər qoyulsa, onda proses asanlaşa bilər".

