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    Korrupsiya ilə əlaqədar məlumatda əldə olunmasına məhdudiyyət qoyulan informasiya olsa, qanunazidd hesab edilməyəcək

    Milli Məclis
    • 06 oktyabr, 2026
    • 15:03
    Korrupsiya ilə əlaqədar məlumatda əldə olunmasına məhdudiyyət qoyulan informasiya olsa, qanunazidd hesab edilməyəcək

    Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatda əldə olunmasına məhdudiyyət qoyulan peşə, kommersiya, istintaq və məhkəmə sirləri, həmçinin şəxsi və ailə həyatına dair məlumatlar olarsa, onların verilməsi qanunazidd açıqlanma hesab edilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında" yeni qanun layihəsində qeyd olunub.

    Sənəd Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə və Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Həmçinin, layihəyə görə, şəxsi maraqların müdafiəsi, özü və ya digər şəxslər üçün qanunsuz olaraq maddi və digər nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etmək məqsədilə bilə-bilə yalan və ya böhtan xarakterli məlumatların verilməsi korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verilməsi hesab edilməyəcək.

    Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatın verilməsi ilə cinayət işi başlandıqda məlumat verən şəxs öz razılığı ilə şahid qismində dindirilə bilər.

    Milli Məclis Korrupsiyaya qarşı mübarizə
    Раскрытие засекреченной информации о коррупции не будет считаться незаконным разглашением
    Disclosure of restricted information may be lawful in corruption reports
    MiniBoss
    MiniBoss

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