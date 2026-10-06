Раскрытие засекреченной информации о коррупции не будет считаться незаконным разглашением

Если в сведениях о правонарушениях, связанных с коррупцией, содержится информация, доступ к которой ограничен, - профессиональная, коммерческая, следственная и судебная тайна, а также сведения о личной и семейной жизни, - их предоставление не будет считаться незаконным разглашением.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по вопросам обороны, безопасности и борьбы с коррупцией и по правовой политике и государственному строительству.

Кроме того, согласно законопроекту, предоставление заведомо ложных или клеветнических сведений в целях защиты личных интересов, незаконного получения материальных и иных благ, привилегий или льгот для себя или других лиц не будет считаться сообщением о правонарушениях, связанных с коррупцией.

В случае возбуждения уголовного дела в связи с предоставлением сведений о правонарушениях, связанных с коррупцией, лицо, сообщившее информацию, может быть допрошено в качестве свидетеля с его согласия.