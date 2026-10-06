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    Раскрытие засекреченной информации о коррупции не будет считаться незаконным разглашением

    Милли Меджлис
    • 06 октября, 2026
    • 15:26
    Раскрытие засекреченной информации о коррупции не будет считаться незаконным разглашением

    Если в сведениях о правонарушениях, связанных с коррупцией, содержится информация, доступ к которой ограничен, - профессиональная, коммерческая, следственная и судебная тайна, а также сведения о личной и семейной жизни, - их предоставление не будет считаться незаконным разглашением.

    Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

    Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по вопросам обороны, безопасности и борьбы с коррупцией и по правовой политике и государственному строительству.

    Кроме того, согласно законопроекту, предоставление заведомо ложных или клеветнических сведений в целях защиты личных интересов, незаконного получения материальных и иных благ, привилегий или льгот для себя или других лиц не будет считаться сообщением о правонарушениях, связанных с коррупцией.

    В случае возбуждения уголовного дела в связи с предоставлением сведений о правонарушениях, связанных с коррупцией, лицо, сообщившее информацию, может быть допрошено в качестве свидетеля с его согласия.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Борьба с коррупцией
    Korrupsiya ilə əlaqədar məlumatda əldə olunmasına məhdudiyyət qoyulan informasiya olsa, qanunazidd hesab edilməyəcək
    Disclosure of restricted information may be lawful in corruption reports
    44 - Tezliklə
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