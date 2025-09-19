İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmir

    Milli Məclis
    • 19 sentyabr, 2025
    • 15:42
    Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmir
    Hicran Hüseynova

    Bəzi qəbul olunmuş qanunları insanların çoxu dərk etmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Hicran Hüseynova komitənin bugünkü iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu cür ciddi məsələlərlə bağlı dinləmələr keçirilsə də, problem qalır:

    "Biz çox yaxşı qanunlar qəbul edirik, amma onların icrası necə olmalıdır?! Bu istiqamətdə işimizi daha da gücləndirməliyik. İcraçı orqanların, QHT-lərin iştirakı ilə daha çox dinləmə keçirə bilərik".

    Milli Məclis qanun Hicran Hüseynova

    Son xəbərlər

    15:51

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:48

    Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıb

    Komanda
    15:46

    "Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"

    Futbol
    15:46

    Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    15:45
    Foto

    Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Turizm
    15:42

    ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıb

    Region
    15:42

    Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmir

    Milli Məclis
    15:41
    Foto

    Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    15:40
    Foto

    Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ikinci ildönümü yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti