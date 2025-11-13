İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Milli Məclis
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:47
    Azərbaycanda aliment ödəməli olan kişilərin sayı artıb

    Azərbaycanda aliment ödəməli olan kişilərin sayı artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil komitələrinin birgə iclasında 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, son illərdə boşanmaların sayının artması yeni sosial problemlər yaradıb:

    "Aliment ödəməli olan kişilərin sayında artım müşahidə edilir. Lakin alimentlərin ödənilməməsi qadınların və uşaqların rifahına birbaşa təsir edir və bu, artıq iqtisadi zorakılıq kimi qiymətləndirilə bilər. Dövlət Komitəsi olaraq, bu sahədə təhlillər aparmışıq. Yerli qurumların, xüsusilə bələdiyyələrin bu istiqamətdəki işinin daha da təkmilləşdirilməsini məqsədəuyğun sayırıq".

