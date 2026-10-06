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    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər

    Media
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:40
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər

    Mətbuat turu çərçivəsində xarici media nümayəndələri Astanada Uspenskiy kafedral kilsəsini ziyarət ediblər.

    "Report"un Astanaya ezam edilən müxbirinin məlumatına görə, kilsə Qazaxıstan Pravoslav Kilsəsinin Astana və Almatı yeparxiyasına aiddir və Rusiya Pravoslav Kilsəsinin Qazaxıstandakı Mitropolit dairəsinə daxildir.

    Bildirilib ki, Uspenskiy kilsəsi Mərkəzi Asiyanın ən böyük pravoslav kilsəsidir. Onun özülündən günbəzə qədər hündürlüyü 68 metr təşkil edir.

    Kilsənin tikintisi 2004-cü ildə başlamış və 2010-cu ildə tamamlanmışdır. Bundan sonra təxminən yarım il ərzində binanın rəsm işləri aparılıb. Kilsənin divarlarını Rusiyanın əməkdar rəssamı Adolf Kurilovun rəhbərliyi altında bir qrup rəssam işləyib. İşlər 2011-ci ilin payızından 2012-ci ilin yazına qədər davam edib.

    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər

    Kafedral kilsə Mediatur Astana (Qazaxstan)
    Foto
    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане
    Foto
    Foreign journalists visit Uspensky Cathedral in Astana
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