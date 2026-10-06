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    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане

    Медиа
    • 06 октября, 2026
    • 11:35
    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане

    В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, собор относится к Астанайской и Алматинской епархии Православной Церкви Казахстана, входящей в Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Казахстане.

    Участникам пресс-тура рассказали, что Успенский собор является крупнейшим православным собором Центральной Азии. Его высота от основания до купола составляет 68 метров.

    Строительство собора началось в 2004 году и завершилось в 2010 году. После этого в течение примерно полугода проводились работы по росписи здания. Стены собора расписывала группа художников под руководством заслуженного художника России Адольфа Курилова. Работы продолжались с осени 2011 года до весны 2012 года.

    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили Успенский кафедральный собор в Астане
    Кафедральный Собор Медиатур Астана
    Фото
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Uspensk kafedral kilsəsini ziyarət ediblər
    Фото
    Foreign journalists visit Uspensky Cathedral in Astana
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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