Mətbuat Şurasında Dil Komissiyasının tərkibi formalaşdırılacaq
Media
- 26 noyabr, 2025
- 13:11
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin yaxın günlərdəki iclasında Şuranın Dil Komissiyasının tərkibi formalaşdırılacaq.
"Report" Şuraya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı qurumun sədri Rəşad Məcid açıqlayıb.
O bildirib ki, Dil Komissiyasının işinə dilçi alimlərin və mütəxəssislərin cəlb edilməsi vacibdir:
"Şuranın İdarə Heyəti üzvlərinin qarşıdakı iclasda mövcud istiqamətdə, ümumən Dil Komissiyasının fəaliyyətinin gücləndirilməsinə dair başqa səmərəli təkliflər səsləndirəcəklərinə əminəm".
Son xəbərlər
14:15
Dövlət Vergi Xidməti kirayə gəlirləri üzrə vergi dərəcəsinin azaldılmasını şərh edibBiznes
14:15
BCG: Azərbaycan süni intellekt sahəsində təsirli həllər yaratmaq qabiliyyətinə malikdirİKT
14:14
Foto
Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilibİnfrastruktur
14:05
Ermənistan parlamentinin sədri: Uyğun bir vaxtda Azərbaycana getməyə hazıramRegion
14:05
Ursula fon der Lyayen: Ukraynanın maliyyə ehtiyacları yalnız Avropanın hesabına baş verməməlidirDigər ölkələr
13:58
İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcəkİnfrastruktur
13:55
Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisinə Novruz Bayramından sonra başlanılacaq - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:48
İran Naxçıvandan Ermənistana dəmir yolu ilə yük göndərməyə çalışır - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
13:44