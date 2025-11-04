İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Dövlət Komitəsi jurnalistlər arasında keçirdiyi müsabiqənin qaliblərini mükafatlandırıb

    Media
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:17
    Dövlət Komitəsi jurnalistlər arasında keçirdiyi müsabiqənin qaliblərini mükafatlandırıb

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində Azərbaycan Milli mətbuatının 150 illik yubileyi münasibətilə jurnalistlər arasında keçirdiyi müsabiqənin qaliblərini mükafatlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, qaliblər diplom və hədiyyələrlə təltif edilib.

    Qaliblər arasında "Report" İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Şəfiqə Məlikova da var. O, II yerə layiq görülüb.

