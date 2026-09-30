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    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş "Sabaha doğru" sənədli filmi təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:17
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa-quruculuq işləri və "Böyük Qayıdış" prosesinə həsr olunmuş "Sabaha doğru" sənədli filminin "CineMastercard" kinoteatrında təqdimatı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, film "Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi" İB tərəfindən təqdim olunub.

    Filmin ssenari müəllifi Ayaz Mirzəyev bildirib ki, "Şəhərsalma və Arxitektura İli" çərçivəsində hazırlanan filmdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası, insanların doğma yurdlarına qayıdışı və burada qurulan yeni həyat insan hekayələri üzərindən təqdim edilir.

    Filmdə yerli sakinlərin təəssüratları ilə yanaşı, müasir memarlıq üslubunda salınan və insan yönümlü prinsiplərə əsaslanan yeni yaşayış məntəqələri də nümayiş olunur.

    Sənədli filmin çəkilişləri Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Xankəndi, Xocalı və Zəngilanda aparılıb.

    Filmin ssenari müəllifi Ayaz Mirzəyev, rejissoru Zəka Qulu, operatoru Emin Hüseynov, montaj üzrə mütəxəssisi isə Elmar Tarıyeloğludur.

    "Sabaha doğru" sənədli filmi "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidənqurma və gələcəyin şəhərləri" layihəsi çərçivəsində istehsal olunub. Layihə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş Sabaha doğru sənədli filmi təqdim olunub

    Böyük Qayıdış Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT) Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyi Ayaz Mirzayev
    Foto
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    MiniBoss
    MiniBoss

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