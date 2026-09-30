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    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Kультурная политика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:53
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре

    В кинотеатре CineMastercard состоялась презентация документального фильма "Sabaha doğru", посвященного восстановительным работам в Карабахе и Восточном Зангезуре и процессу Великого возвращения.

    Как сообщает Report, фильм представлен Общественным объединением "Сеть азербайджанских журналистов".

    Автор сценария картины Аяз Мирзаев отметил, что фильм, подготовленный в рамках "Года градостроительства и архитектуры", рассказывает о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, возвращении людей на родные земли и новой жизни там через истории конкретных людей.

    В фильме наряду с впечатлениями местных жителей показаны новые населенные пункты, построенные в современном архитектурном стиле.

    Съемки проходили в Агдаме, Джебраиле, Физули, Кяльбаджаре, Лачыне, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Зангилане.

    Автор сценария - Аяз Мирзаев, режиссер - Зяка Гулу, оператор - Эмин Гусейнов, монтаж - Эльмар Тарыйелоглу. Фильм подготовлен в рамках проекта "Реконструкция в Карабахе и Восточном Зангезуре, города будущего" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре
    В Баку представлен фильм Sabaha doğru о жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Презентация фильма Великое возвращение Год градостроительства и архитектуры
    Фото
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzura həsr edilmiş "Sabaha doğru" sənədli filmi təqdim olunub
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