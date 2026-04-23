Adil Kərimlinin iştirakı ilə sənət tənqidi barədə ictimai müzakirə keçirilib
- 23 aprel, 2026
- 17:40
Mədəniyyət Nazirliyində nazir Adil Kərimlinin iştirakı ilə Azərbaycanda sənət tənqidinin vəziyyətinə həsr olunan ictimai müzakirə keçirilib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, tədbirdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru professor Kamilə Dadaşzadə, tanınmış sənətşünas alim və tədqiqatçılar iştirak ediblər.
Çıxışlarda vurğulanıb ki, sənət tənqidi mədəniyyət sahəsinin yalnız müşahidəçisi deyil, onun keyfiyyətini formalaşdıran əsas intellektual mexanizmlərdən biridir. Bu baxımdan, tənqidin yoxluğu və ardıcıl olmaması ümumi yaradıcı mühitə birbaşa təsir göstərir.
Müzakirələr zamanı teatr, kino, musiqi və təsviri sənət sahələri üzrə tənqidin mövcud vəziyyəti barədə ayrı-ayrı mütəxəssislər öz fikirlərini bölüşüblər.
Bildirilib ki, müstəqil ekspert mühitinin məhdudluğu, peşəkar elmi-nəzəri yanaşmaların zəif tətbiqi bu günün əsas çağırışlarıdır.
İstənilən yaradıcılıq sahəsinə peşəkar və obyektiv tənqidi münasibət olmayanda inkişaf təsadüfi xarakter daşıyır, keyfiyyət istənilən səviyyədə formalaşmır.
Tədbirdə mütəxəssislər tərəfindən sahənin inkişafına xidmət edəcək konkret təkliflər səsləndirilib.
Bildirilib ki, ali təhsil müəssisələri ilə inteqrasiyanın gücləndirilməsi və tənqid üzrə ixtisaslaşmış kadr hazırlığının genişləndirilməsi zəruridir.
Müasir analitik və media platformaları üzərindən tənqidin ictimai təsir imkanlarının artırılmasına ehtiyac var. Gənc tənqidçilərin formalaşdırılması və stimullaşdırılması, eyni zamanda bu sahədə beynəlxalq təcrübənin tətbiqi ilə müasir tənqid metodologiyasının inkişafına nail olmaq mümkündür.
Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, sənət tənqidinin gücləndirilməsi "Azərbaycan Mədəniyyəti – 2040" Konsepsiyasının prioritetləri ilə birbaşa bağlıdır və mədəniyyətin davamlı inkişafı, yaradıcı sənayelərin rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.
Qeyd olunub ki, gələcəkdə ədəbi tənqid sahəsi ilə bağlı ayrıca müzakirə təşkil ediləcək.
Görüşün yekununda səsləndirilən təkliflərin sistemləşdirilərək praktik fəaliyyət planına çevrilməsi tövsiyə olunub və aidiyyəti qurumlarla koordinasiyalı şəkildə icrasının təmin ediləcəyi bildirilib.