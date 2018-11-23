Bu il Naxçıvanda quraşdırılmış POS-terminalların sayı açıqlanıb

Bakı. 23 noyabr. REPORT.AZ/ Naxçıvan Muxtar Respublikasında bank sektorunun normal fəaliyyəti təmin edilib.

“Report”un Muxtar Republikanın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu ilin noyabrın 1-nə muxtar respublikanın banklarında açılmış bank hesablarının sayı 79 213-ə çatıb ki, bunun da 68 486-sı və ya 86,5%-i aktiv hesablardır.

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında açılmış 16 002 bank hesabının 15 826-sı aktiv hesablar olub.