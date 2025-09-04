Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı fondlarının ötənilki gəlirləri və xərcləri açıqlanıb
Maliyyə
- 04 sentyabr, 2025
- 14:06
2024-cü ildə Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı fondlarının gəlirləri 662 min manat, xərcləri isə 243 min manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, illik gəlirlərin 64 min manatı qeyri-birja, 598 min manatı isə birja əməliyyatlarından əldə olunub.
Fondların xərclərinin isə hamısını maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri təşkil edib.
