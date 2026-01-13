"Unibank"ın aktivləri 2 milyard manatı keçib
- 13 yanvar, 2026
- 13:06
"Unibank" ASC 2025-ci ilin maliyyə nəticələrini açıqlayıb. Bank hesabat dövründə ölkənin real iqtisadiyyatına töhfənin artırılması, nağdsız dövriyyənin yüksəldilməsi, rəqəmsallaşma və müştəri bazasının genişlənməsi sahələrində mühüm nəticələr əldə edib.
Hesabat dövründə nağdsız əməliyyatların həcmində və sayında yüksək artım qeydə alınıb. Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nağdsız əməliyyatların məbləği 22 %, sayı isə 29 % artıb. İlin sonuna nağdsız əməliyyatların məbləği 15 milyard manatı, sayı isə 465 milyonu ötüb.
Bankın müştəri bazası ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 14 % artdığı üçün ümumi müştəri sayı 2,3 milyon nəfəri keçib. 2024-cü ilin sonu ilə müqayisədə sahibkar müştərilərin sayı 38 %, hüquqi şəxslərin sayı isə 14 % artıb.
Dövr ərzində depozit portfeli də sabit artım nümayiş etdirib və ümumi depozit portfelinin məbləği 1 milyard 377 milyon manatı ötüb.
Hesabat dövrünə bankın məcmu gəlirlərinin cəmi 398 milyon manata çatıb. Bu əvvəlki illə müqayisədə 43 milyon manat artım deməkdir. Bu dövrə əməliyyat mənfəəti 70 milyon manat olub, xalis mənfəət isə 25,8 milyon manat təşkil edib.
Bankın kapital və aktiv bazasında yüksək artım qeydə alınıb. Məcmu kapital 30 % artaraq, 230 milyon manata çatıb, aktivlərin məbləği isə 373 milyon manat artaraq 2,1 milyard manatı ötüb.
İl ərzində bank kapital adekvatlılığı əmsalını xeyli yüksəldib. Bu göstərici 31 dekabr 2025-ci il tarixə 14,14 % təşkil edib.
"Unibank"ın İdarə Heyəti sədrinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən Heybət Qədirov bildirib ki, 2025-ci il bank üçün əhəmiyyətli və strateji baxımdan xüsusi bir il olub: "Əldə etdiyimiz maliyyə nəticələri doğru istiqamətdə irəlilədiyimizi aydın şəkildə göstərir. Ötən il bizim üçün yalnız uğurlu göstəricilərlə deyil, eyni zamanda bir strateji dövrün yekun hesabat ili kimi yadda qaldı.
2026-cı il isə bankımız üçün yeni və daha iddialı bir mərhələnin başlanğıcı olacaq. Bu il, qəbul etdiyimiz yeni 3 illik strategiyanın ilk ilidir və qarşımıza daha böyük hədəflər qoymuşuq. Bu dövrdə bank bazarında yeniliklərə imza atmaq, müştərilərimiz üçün daha çevik, daha müasir məhsul və xidmətlər təqdim etmək, həmçinin bankçılığa yanaşmamızı müasir tələblərə uyğun şəkildə yeniləmək əsas prioritetlərimiz olacaq.
Biz inanırıq ki, güclü və stabil maliyyə bazası, aydın strategiya və müştəriyönümlü yanaşma 2026-cı ili bankımız üçün yeni inkişaf imkanları ilə zəngin bir il edəcək."
Hesabat dövründə Bankın strateji hədəflərinə uyğun olaraq biznes kreditlərinin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artaraq, ümumi kredit portfelində payını yüksəltməkdə davam edib. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə biznes kreditlərinin həcmi 27 %-dən çox artaraq, 555 milyon manata yaxınlaşıb. Biznes portfelin tərkibində kiçik biznesə verilmiş kreditlərin də payında ciddi artım olub. 2024-cü ilin sonu ilə müqayisədə bu kreditlərin portfeldəki payında 53 %-lik artım qeydə alınıb. Bankın ümumi kredit portfelində əvvəlki ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə qeydə alınan artım isə 150 milyon manat təşkil edib və kredit portfeli 1,3 milyard manatı ötüb.
