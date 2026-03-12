Təsərrüfatını böyütmək istəyənlər üçün fürsət!

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 11:07
    Bu bahar təsərrüfatın üçün böyük planlarını həyata keçirmək və işini böyütmək üçün "Expressbank" ASC-dən sərfəli təklif var!

    Belə ki, əkinçilik təsərrüfatı (kənd təsərrüfatı texnikası, texnoloji avadanlıq, suvarma sistemləri dəsti alışı və s. üçün) ilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər "Expressbank"dan aqro krediti illik 7%-dən başlayan faiz dərəcəsi200 000 manata qədər 36 aya qədərə müddətdə əldə edə bilərlər.

    Həmçinin, sahibkarların maliyyə yükünü azaltmağa dəstək məqsədilə bu təklif çərçivəsində 12 aya qədər güzəşt müddəti nəzərdə tutulur. Qeyd edilən müddət ərzində sahibkar əsas məbləğ üzrə ödəniş etmək öhdəliyindən azad olmaqla yalnız faiz borclarını ödəmək üstünlüyü əldə edir. Bununla da, sahibkarlar bizneslərini inkişaf etdirmək üçün vəsaiti daha rahat idarə edə və maliyyə axınlarını daha səmərəli planlaşdıra bilirlər.

    FİFD: min. 7.44% - maks. 27.50%

    Aqro kredit haqqında daha çox məlumat əldə etmək və kredit sifarişi üçün indi müraciət edin!

    "Expressbank" Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın "İnstagram", "Facebook", "LinkedIN" və "Telegram" sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

    "Expressbank" Azərbaycan Mərkəzi Bankının 30 dekabr 1992-ci il tarixində verdiyi №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

    Ünvan: Bakı şəhəri, Yusif Vəzir Çəmənzəminli küçəsi, 134C.

    Expressbank

