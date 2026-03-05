Sərfəli kredit axtarırsan?
- 05 mart, 2026
- 11:24
Baharın gəlişi və Novruz bayramı hər birimiz üçün yeni başlanğıclar, ev təmiri, səyahət planları və ya sevdiklərimiz üçün xüsusi hədiyyələr deməkdir. Planlar böyük, xərclər isə çox olanda əlavə maliyyə ehtiyacı qaçınılmaz olur. "Yelo Bank" ASC müştərilərinin bu istəklərini nəzərə alaraq, nağd pul kreditləri üzrə faiz dərəcələrini endirib!
İndi planlarını gerçəkləşdirmək istəyən hər kəs 50 000 manata qədər məbləği illik cəmi 8,9 %-dən başlayan faizlərlə və 59 aya qədər ödəmə müddəti ilə əldə edə bilərlər.
Bu təklif həm yeni planlarını gerçəkləşdirmək, həm də digər banklardakı kreditlərini tək bir ünvanda - "Yelo"da birləşdirmək üçün əlverişli fürsətdir.
Vaxtına qənaət etmək istəyənlər üçün "Yelo Bank" prosesi tam rəqəmsallaşdırıb. Kredit əldə etmək üçün istənilən "Yelo" filialına yaxınlaşa bilər, yaxud "Yelo App" vasitəsilə müraciət edərək cəmi bir neçə dəqiqəyə tam onlayn şəkildə krediti əldə edə bilərsən.
Arzularını növbəti fəslə saxlama. Gerçəkləşdirmək üçün "Yelo"dan aşağı faizli krediti elə indi sifariş et: https://ylb.az/online-kredit.
Bankdan negd kredit əldə etmək istəyirsiniz? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsapp və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.
"Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!