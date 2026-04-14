İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Maliyyə
    • 14 aprel, 2026
    • 17:57
    Naxçıvanda büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox artıb

    Bu ilin I rübündə Naxçıvanb Muxtar Respublikasında büdcə daxilolmaları 59,5 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Nazirlər Kabinetindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,2 % çoxdur.

    Rüblük büdcə daxilolmalarının 54,8 milyon manatı vergi daxilolmaları, 3,7 milyon manatı gömrük daxilolmaları, 0,5 milyon manatı büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, 0,5 milyon manatı isə digər daxilolmalar olub.

    Naxçıvan Büdcəyə daxilolmalar

