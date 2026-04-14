Naxçıvanda büdcə daxilolmaları 4 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 14 aprel, 2026
- 17:57
Bu ilin I rübündə Naxçıvanb Muxtar Respublikasında büdcə daxilolmaları 59,5 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Nazirlər Kabinetindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,2 % çoxdur.
Rüblük büdcə daxilolmalarının 54,8 milyon manatı vergi daxilolmaları, 3,7 milyon manatı gömrük daxilolmaları, 0,5 milyon manatı büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, 0,5 milyon manatı isə digər daxilolmalar olub.
