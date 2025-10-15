İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Naxçıvanda bank əmanətləri 52 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:47
    Naxçıvanda bank əmanətləri 52 %-ə yaxın artıb

    Bu il sentyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin banklarda 33,1 milyon manat əmanəti olub.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, əmanətlərin 93,6 %-i milli, 6,4 %-i xarici valyutada qoyulub.

    Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milli valyutada olan əmanətlərin məbləği 49,9 %, xarici valyutada qoyulmuş əmanətlərin məbləği isə 80,8 % artıb.

    Naxçıvan əmanətlər Dövlət Statistika Komitəsi

