Naxçıvanda bank əmanətləri 52 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2025
- 17:47
Bu il sentyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin banklarda 33,1 milyon manat əmanəti olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, əmanətlərin 93,6 %-i milli, 6,4 %-i xarici valyutada qoyulub.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milli valyutada olan əmanətlərin məbləği 49,9 %, xarici valyutada qoyulmuş əmanətlərin məbləği isə 80,8 % artıb.
