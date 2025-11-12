Mərkəzi Bank İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim edəcək
- 12 noyabr, 2025
- 14:43
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İslam bankçılığı ilə bağlı qanunvericilik dəyişikliyini 2025-ci ilin sonunadək hökumətə təqdim etməyi hədəfləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Maliyyə Sektorunun Davamlı İnkişafı Departamentinin direktoru Rüstəm Tahirov Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda hökumət qurumları, 15-dən çox dövlət institutu maliyyə inklüzivliyi üzrə milli strategiya hazırlayıb: "Bu, hələ layihə səviyyəsində olsa da, onun çox yaxın zamanda təsdiq ediləcəyi gözlənilir. Maliyyə inklüzivliyi strategiyası fərdlərin və müəssisələrin tam maliyyə inklüzivliyini təmin etməyi, onların tələblərinə uyğun maliyyə məhsul və xidmətlərindən ədalətli və münasib əsasda istifadə etmələrini təmin etməyi hədəfləyir. Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün maliyyə inklüzivliyi strategiyası həyata keçiriləcək prioritet sahələri müəyyən edir".
O əlavə edib ki, birinci prioritet rəqəmsal və fiziki kanallar daxil olmaqla maliyyəşdirmə kanallarını təkmilləşdirməkdir: "İkincisi, xüsusilə KOB-lara yönəlmiş kredit imkanları kimi məhsul və xidmətləri təkmilləşdirməkdir. Üçüncü prioritet isə fintex və digər iştirakçılar daxil olmaqla maliyyə xidmətlərinin, maliyyə sektoru iştirakçılarının müxtəlifliyini artırmaqdır. Dördüncü prioritet bu təşəbbüsü dəstəkləmək üçün əlverişli siyasət və tənzimləmələri təmin etməkdir. Nəhayət, beşinci sütun maliyyə savadlılığını artırmaq və istehlakçıların müdafiəsini gücləndirmək üçün məlumatlı istifadəçilər haqqındadır. Bütün bu təşəbbüslər təkcə Mərkəzi Bank tərəfindən deyil, bütün hökumət yanaşmasını təmsil edən bütün qurumlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Əslində, biz artıq bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə başlamışıq".
R.Tahirov vurğulayıb ki, AMB-nin həyata keçirdiyi növbəti layihə iri korporativlər və onların təchizatçıları, distribütorları arasındakı ödəniş axınlarını kiçik müəssisələr baxımından sadələşdirməyi hədəfləyən təchizat zənciri həllərinin təkmilləşdirilməsidir: "Burada biz üç istiqamətdə işləyirik. Birincisi, faktorinq, tərs faktorinq, digər təchizat zənciri məhsulları haqqında qanunvericilik dəyişikliklərinə düzəlişlər hazırlamaq. İkinci sütun texnoloji bazanın təkmilləşdirilməsidir. Bu cür əməliyyatları stimullaşdırmaq üçün layihə informasiya platformasının, kreditverənlərin dövlət vergi xidmətinin informasiya sistemi arasında məlumat mübadiləsi mexanizminin dizaynı üzərində işləyir. Üçüncü sütun isə faktorinq əməliyyatları baxımından KOB-ların, korporativlərin potensialının artırılmasıdır".
Onun sözlərinə görə, bankın növbəti layihəsi İslam maliyyəsi ilə bağlıdır: "Biz İslam maliyyə çərçivəsini alternativ maliyyə aləti kimi görürük. Biz həyata keçirmək üçün yol xəritəmizi müəyyənləşdirmişik və qanunvericilik dəyişikliyini hazırlamağa başlamışıq. Burada biz Pakistan Dövlət Bankından texniki dəstək almışıq. Bu qanunvericilik dəyişikliyini ilin sonunadək hökumətə təqdim etməyi hədəfləyirik".