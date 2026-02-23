"Mart gəldi, nağd gəldi" — Bank Respublikadan sərfəli kredit təklifi
Maliyyə
- 23 fevral, 2026
- 11:15
"Bank Respublika"da daha böyük məbləğdə və aşağı faizlə kredit götürə bilərsiniz!
Novruz bolluğun, yenilənmənin və yeni planların bayramıdır. Baharın gəlişi ilə birlikdə arzular, planlar və həyatda dəyişiklik etmək üçün doğru zaman yetişir.
Bu bahar ovqatını və müştərilərin real ehtiyaclarını nəzərə alan "Bank Respublika" müştəriləri üçün daha böyük məbləğdə və daha aşağı faizlə nağd kredit imkanları təqdim edir.
Elə indi "Bank Respublika"nın istənilən filialına və ya rəsmi saytında onlayn müraciət edin 50 000 manata qədər nağd krediti təminatsız, 10 %-dən başlayan faizlə və 59 aya qədər müddətə əldə etmək imkanı qazanın!
Planlarınızı təxirə salmayın - bu imkandan mütləq yararlanın!
Həm də Respublika səviyyəsində!
