İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində qeydiyyatdan keçmiş öhdəlik daşıyan şəxslərin sayı 80 % artıb

    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:46
    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində qeydiyyatdan keçmiş öhdəlik daşıyan şəxslərin sayı 80 % artıb

    Bu il yanvarın 1-nə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin (MMX) Şübhəli Əməliyyatların Monitorinqi Sistemində (ŞƏMS) qeydiyyatdan keçmiş öhdəlik daşıyan şəxslərin sayı 1 593 vahid təşkil edib.

    "Report" bu barədə MMX-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 80 % çoxdur.

    Qeydiyyatdan keçmiş öhdəlik daşıyan şəxslərin 47,3 %-i və yaxud 754-ü mühasibat və vergi məsləhəti xidməti göstərən şəxslər, 268-i hüquq xidməti göstərən şəxslər, 219-u audit xidməti göstərən şəxslər, 104-ü rieltorlar, 84-ü vəkil fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, 58-i bank olmayan kredit təşkilatları, 22-si bank, 17-si maliyyə lizinqi xidməti göstərən şəxslər, 14-ü ödəniş təşkilatları, 14-ü investisiya şirkətləri, 10-u elektron pul təşkilatları, 7-si lombardlar, 5-I həyatın yığım sığortası fəaliyyəti ilə məşğul olan sığorta təşkilatları, 5-i kredit ittifaqları, 3-ü valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər, 3-ü virtual aktiv xidməti təminatçıları, 2-si həyatın yığım sığortası fəaliyyəti ilə məşğul olan sığorta vasitəçiləri, 2-si investisiya fondu, hər birindən 1 dənə olmaqla həyatın yığım sığortası fəaliyyəti ilə məşğul olan təkrarsığorta təşkilatları, mərkəzi depozitar, notarius və poçt rabitəsinin milli operatoru olub.

    Xatırladaq ki, MMX ölkə Prezidentinin 25 may 2018-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb, dövlət başçısının 18 iyul 2018-ci il tarixli fərmanı ilə isə qurumun nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Onun nizamnamə kapitalı 10 min manatdır. Xidmətin əsas məqsədi cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin, əmlakın leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş tələblərə riayət olunmasına nəzarət etmək, bu sahədə vahid tənzimləməni həyata keçirmək, monitorinq iştirakçılarının, nəzarət və digər dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək, şəffaflığı və səmərəliliyi təmin etməkdir.

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti “ŞƏMS” proqramı öhdəlik daşıyan şəxs

    Son xəbərlər

    12:25

    Deputat: "Batareyaların utilizasiyası ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliyə ehtiyac var"

    Sənaye
    12:23

    Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:19

    Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:11

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    12:11

    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29
    12:07

    Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcək

    Maliyyə
    12:07

    Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏY

    Xarici siyasət
    12:07

    Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub

    Hadisə
    12:06

    Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti