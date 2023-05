Kamola Mahmudova: "Azərbaycan İnvestisiya Paneli EBRD-nin ziyarətçisi çox olan tədbirlərindən birinə çevrilib"

Azərbaycan İnvestisiya Paneli Səmərqənddə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) ziyarətçisi çox olan tədbirlərindən birinə çevrilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə AYİB-in Bakı ofisinin rəhbəri Kamola Mahmudova tviter hesabında bildirib.

"Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və onun komandası əsas islahatlar, problemlər və unikal imkanlar, bərpa olunan enerji mənbələri və dövlət şirkətlərinin kommersiyalaşdırılması ilə bağlı planlardan danışıblar. Doğru yerdə, lazımi vaxtda!", - K.Mahmudova qeyd edib.