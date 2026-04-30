    FINCA Azerbaijan BOKT daha bir ekoloji layihənin aktiv iştirakçısı oldu

    Azərbaycanın maliyyə bazarının aparıcı təşkilatlarından olan FINCA Azerbaijan BOKT-un əməkdaşları Müşfiqabad qəsəbəsində təşkil olunan növbəti geniş ağacəkmə kampaniyasında iştirak ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, aksiyanın keçirilməsində əsas məqsəd ətraf mühiti qorumaqla yanaşı yaşıllıq sahələrini artırmaqdır. Ənənəvi formada təşkil edilən ağacəkmə aksiyası ekoloji problemlərlə bağlı mübarizədə, eyni zamanda yaşıl gələcək naminə atılacaq bütün istiqamətlərdə mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək.

    Bildirilib ki, yeni əkilən ağaclar həm təbiətin balasını qoruyur, həmçinin insanların sağlam mühitdə yaşamasına kömək edir.

    FINCA Azerbaijan BOKT sosial məsuliyyətini daha dərindən düşünərək bu kimi layihlərdə hər zaman aktivliyi ilə seçilib və gələcəkdə belə layihələrdə yaxından iştrakını uğurla davam etdirəcək.

    Qeyd edək ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr edilmiş aksiya Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası, Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası, Azərbaycan Kapital Bazarları Assosiasiyası və Azərbaycan Fintex Assosiasiyası arasında imzalanmış 13 mart 2023-cü il tarixli "Anlaşma Memorandumu" əsasında həyata keçirilib.

    Layihə çərçivəsində 2023-cü ildən başlayaraq 10 il ərzində hər il 100 000 ağac olmaqla, ümumi olaraq 1 milyon ağac əkilməsi nəzərdə tutlub.

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti