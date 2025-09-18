İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Britaniya və ABŞ 380 milyard dollarlıq birgə investisiyalar haqqında razılığa gəliblər

    Maliyyə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 04:04
    Britaniya və ABŞ 380 milyard dollarlıq birgə investisiyalar haqqında razılığa gəliblər

    Böyük Britaniya və ABŞ bir-birlərinin iqtisadiyyatlarına təxminən 280 milyard funt sterlinq (380 milyard dollar) sərmayə yatırmaq barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmerin ofisi məlumat yayıb.

    ABŞ prezidenti Donald Trampın dövlət səfəri zamanı əldə olunan razılaşmalar çərçivəsində Amerika şirkətləri Britaniya iqtisadiyyatına 150 milyard funt-sterlinq sərmayə qoyacaq.

    Bir gün əvvəl "Microsoft"un 23 min çip əsasında Böyük Britaniyanın ən böyük superkompüterinin yaradılması da daxil olmaqla, dörd il ərzində süni intellekt infrastrukturuna 30 milyard dollar sərmayə qoyacağı açıqlanıb.

    Böyük Britaniya iqtisadiyyatına sərmayə yatırdığını elan edən digər böyük investorlar arasında "Google" (5 milyard funt sterlinq), "Prologis" şirkəti (3,9 milyard funt sterlinq), müdafiə sektoruna sərmayə qoymaqda maraqlı olan məlumat analitik şirkəti "Palantir" (1,5 milyard funt sterlinq) və "CitiGroup" bankı (1,1 milyard funt sterlinq) da var.

    Bundan əlavə, 50 ildən artıq müddətdə ilk dəfə Böyük Britaniya ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri üçün təyyarə istehsalında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Belə ki, "Boeing", İngiltərənin Birmingem şəhərindəki müəssisəsində iki "E-7A Wedgetail" havadan erkən xəbərdarlıq və nəzarət təyyarəsini təkmilləşdirəcək.

    ABŞ Böyük Britaniya

    Son xəbərlər

    04:36

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda Karib hövzəsində hərbi təlimlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:04

    Britaniya və ABŞ 380 milyard dollarlıq birgə investisiyalar haqqında razılığa gəliblər

    Maliyyə
    03:39

    Əfqanıstanda internet qadağan edilib

    Maraqlı
    03:00

    Tramp III Çarlza dəyərli hədiyyə verib

    Digər ölkələr
    02:57

    ABŞ-də atışmada yaralanan üç polis ölüb

    Digər ölkələr
    02:38

    FES rəhbəri Trampın tənqidinə görə istefa verməyəcəyini bir daha açıqlayıb

    Maliyyə
    02:08

    Əhməd Əl Şaraa: İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması hələ gündəmdə deyil

    Digər
    01:22

    UEFA Çempionlar Liqası: Daha 6 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    01:00

    "The Times": Britaniya bu həftəsonu Fələstini dövlət kimi tanıyacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti