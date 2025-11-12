İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 11:34
    "Birbank"ın onlayn nağd pul krediti ilə hədəfləriniz və arzularınız indi daha əlçatandır. Əgər siz də məqsədinizə çatmaq üçün kredit götürmək istəyirsinizsə xəbəriniz olsun ki, Birbank sizin üçün yeni kampaniyaya start verir. Belə ki, indi bankdan onlayn nağd kredit götürən hər 100-cü müştəri 100 bonus qazanır.

    "Hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə" kampaniyası 30 dekabr 2025-ci il tarixinədək davam edəcək. Kampaniya çərçivəsində kapitalbank.az, birbank.az, birbank və m10 tətbiqlərindən 10.9%-dən başlayan şərtlərlə onlayn nağd kredit əldə edən hər 100-cü müştəri 100 bonus hədiyyə qazanır. Qalib müştərilərə verilən bonusların köçürülməsi kreditin rəsmiləşmə tarixindən etibarən 5 iş günü ərzində icra edilir.

    Ətraflı: https://b-b.az/kpye

    Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən "Kapital Bank" ASC-nin əmtəə nişanı olan "Birbank", 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 118 filial və 53 şöbədən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Bank 2025-ci ilədək ölkənin I bankı "Kapital Bank" adı altında müştərilərinə xidmət göstərib və "PAŞA Holdinq" MMC-yə daxildir. "Kapital Bank" isə hazırda maliyyə institutu olaraq fəaliyyətini davam etdirir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://birbank.az/ saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və yaxud Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

