"Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə
- 12 noyabr, 2025
- 11:34
"Birbank"ın onlayn nağd pul krediti ilə hədəfləriniz və arzularınız indi daha əlçatandır. Əgər siz də məqsədinizə çatmaq üçün kredit götürmək istəyirsinizsə xəbəriniz olsun ki, Birbank sizin üçün yeni kampaniyaya start verir. Belə ki, indi bankdan onlayn nağd kredit götürən hər 100-cü müştəri 100 bonus qazanır.
"Hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyə" kampaniyası 30 dekabr 2025-ci il tarixinədək davam edəcək. Kampaniya çərçivəsində kapitalbank.az, birbank.az, birbank və m10 tətbiqlərindən 10.9%-dən başlayan şərtlərlə onlayn nağd kredit əldə edən hər 100-cü müştəri 100 bonus hədiyyə qazanır. Qalib müştərilərə verilən bonusların köçürülməsi kreditin rəsmiləşmə tarixindən etibarən 5 iş günü ərzində icra edilir.
