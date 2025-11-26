Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.11.2025)
Maliyyə
- 26 noyabr, 2025
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
62,77
|
- 0,32
|
- 11,87
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,19
|
- 0,42
|
- 13,53
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 194,60
|
16,80
|
1 553,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 112,45
|
664,18
|
4 568,23
|
S&P 500
|
6 765,88
|
60,76
|
884,25
|
Nasdaq
|
23 025,59
|
153,58
|
3 714,80
|
Nikkei
|
49 563,04
|
928,03
|
9 668,50
|
Dax
|
23 464,63
|
225,45
|
3 555,49
|
FTSE 100
|
9 609,53
|
74,62
|
1 436,51
|
CAC 40 INDEX
|
8 025,80
|
66,13
|
645,06
|
Shanghai Composite
|
3 875,48
|
- 4,74
|
523,72
|
Bist 100
|
10 857,17
|
- 30,85
|
1 026,61
|
RTS
|
1 071,57
|
11,85
|
178,35
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1584
|
0,0069
|
0,1230
|
USD/GBP
|
1,3191
|
0,0094
|
0,0675
|
JPY/USD
|
156,0900
|
- 0,7200
|
- 1,1100
|
RUB/USD
|
78,9420
|
0,3988
|
- 34,5780
|
TRY/USD
|
42,4677
|
0,0222
|
7,1077
|
CNY/USD
|
7,0822
|
- 0,0130
|
- 0,2178
