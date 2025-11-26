İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,77

    - 0,32

    - 11,87

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,19

    - 0,42

    - 13,53

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 194,60

    16,80

    1 553,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 112,45

    664,18

    4 568,23

    S&P 500

    6 765,88

    60,76

    884,25

    Nasdaq

    23 025,59

    153,58

    3 714,80

    Nikkei

    49 563,04

    928,03

    9 668,50

    Dax

    23 464,63

    225,45

    3 555,49

    FTSE 100

    9 609,53

    74,62

    1 436,51

    CAC 40 INDEX

    8 025,80

    66,13

    645,06

    Shanghai Composite

    3 875,48

    - 4,74

    523,72

    Bist 100

    10 857,17

    - 30,85

    1 026,61

    RTS

    1 071,57

    11,85

    178,35

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1584

    0,0069

    0,1230

    USD/GBP

    1,3191

    0,0094

    0,0675

    JPY/USD

    156,0900

    - 0,7200

    - 1,1100

    RUB/USD

    78,9420

    0,3988

    - 34,5780

    TRY/USD

    42,4677

    0,0222

    7,1077

    CNY/USD

    7,0822

    - 0,0130

    - 0,2178
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (26.11.2025)

