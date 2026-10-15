"Bank Respublika" 2026-cı ilin üçüncü rübü üzrə maliyyə göstəricilərini açıqlayıb
- 15 oktyabr, 2026
- 15:48
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Azərbaycanın aparıcı banklarından biri olan "Bank Respublika" 2026-cı ilin üçüncü rübü üzrə maliyyə nəticələrini açıqlayıb. İlin ilk doqquz ayında əsas maliyyə göstəricilərində artım qeydə alınıb, Bankın kapital mövqeyi möhkəmlənib və kredit portfeli genişlənib.
Əldə olunan nəticələr Bankın uzunmüddətli inkişaf hədəflərinə doğru ardıcıl irəlilədiyini göstərir. "Bank Respublika" müştərilərin və sahibkarların maliyyə ehtiyaclarına uyğun həllər təqdim etməklə biznes fəaliyyətinin genişlənməsinə və yeni layihələrin həyata keçirilməsinə dəstəyini davam etdirib.
2026-cı ilin ilk doqquz ayı üzrə əsas maliyyə göstəriciləri (ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə):
• Aktivlər 2,66 milyard manat olub ki, bu da ölkənin bank sektoru üzrə ən yüksək göstəricilərdən biridir;
• Nizamnamə kapitalı 3 dəfədən çox artaraq 240,3 milyon manat təşkil edib;
• Məcmu kapital 18,8% artaraq 295,88 milyon manat təşkil edib;
• Kredit portfeli 11,5% artaraq 1,76 milyard manata yüksəlib;
• Xalis faiz gəlirləri 16,9% artaraq 148,36 milyon manat olub;
• Xalis əməliyyat mənfəəti 14,9% artaraq 67,3 milyon manata çatıb;
• Xalis mənfəət 16,5 % artaraq 50,29 milyon manat təşkil edib;
• Depozit portfeli 1,1 milyard manat olub ki, bu da müştərilərin "Bank Respublika"ya etimadını və onu etibarlı maliyyə tərəfdaşı kimi seçdiyini əks etdirir;
• Xarici maliyyə institutlarından cəlb edilən vəsaitlər 15% artaraq 500 milyon manat olub
Maliyyə dayanıqlığının əsas göstəriciləri:
• I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı - 11,7 % (normativ: 6,5 %);
• Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı - 14,6 % (normativ: 12,5 %);
• Leverec əmsalı - 8,81 % (normativ: 5 %);
• Qeyri-işlək kreditlərin ümumi kredit portfelində payı - 0,87 % təşkil edib ki, bu da bank sektorunda ən aşağı göstəricilərdən biridir.
"Bank Respublika" qarşıdakı dövrdə də dayanıqlı böyümə, real sektorun maliyyələşdirilməsi və müştərilərə təqdim olunan xidmətlərin inkişafı üzrə strateji prioritetlərini davam etdirəcək. Bank maliyyə dayanıqlığının qorunmasına və risklərin effektiv idarə olunmasına əsaslanaraq uzunmüddətli inkişaf imkanlarını genişləndirməyi hədəfləyir.