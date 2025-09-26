"Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı"nın səhmdarlarının yığıncağı olacaq
Maliyyə
- 26 sentyabr, 2025
- 08:54
Oktyabrın 27-də, saat 11:00-da "Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Şakir Ziyadov küçəsi, 1 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə bəzi səhmdarların paylarının geri alınması və digər məsələlər daxildir.
Xatırladaq ki, "Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı" 2003-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 2,966 milyon manatdır. Müəssisənin səhmlərinin 96 %-i "LOTOS-S" MMC-yə, 4 %-i isə 482 fiziki şəxsə məxsusdur.
Son xəbərlər
10:04
Azərbaycanın III MDB Oyunlarındakı bayraqdarları müəyyənləşibFərdi
10:03
Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyübMaliyyə
10:01
Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıbFutbol
09:59
Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülübBiznes
09:44
Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilərRegion
09:43
DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"Biznes
09:39
Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcəkKomanda
09:36
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçibBiznes
09:35