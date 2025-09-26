İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    "Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı"nın səhmdarlarının yığıncağı olacaq

    Maliyyə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:54
    Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanının səhmdarlarının yığıncağı olacaq

    Oktyabrın 27-də, saat 11:00-da "Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Şakir Ziyadov küçəsi, 1 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə bəzi səhmdarların paylarının geri alınması və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı" 2003-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 2,966 milyon manatdır. Müəssisənin səhmlərinin 96 %-i "LOTOS-S" MMC-yə, 4 %-i isə 482 fiziki şəxsə məxsusdur.

    “Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” səhmdar ümumi yığıncaq

