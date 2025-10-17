Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 7 %-ə yaxın azaldılır
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 19:45
2026-cı ildə Azərbaycanın icmal büdcəsinin kəsirinin yuxarı həddi 16 milyard 902 2 milyon manat müəyyən edilib.
"Report" bu barədə "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 6,7 % azdır.
