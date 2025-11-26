İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:18
    Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-oktyabr aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Sığorta şirkətləri

    Sığorta ödənişləri

    (milyon manatla)

    İllik dinamika

    1

    PASHA Life Insurance

    479,806

    34,7%

    2

    PASHA Insurance

    115,297

    -0,8%

    3

    Ateshgah Life Insurance

    56,313

    38,4%

    4

    Ateshgah Insurance

    34,148

    65,1%

    5

    Gala Insurance

    22,179

    70,0%

    6

    Mega Insurance

    13,524

    9,4%

    7

    Azerbaijan Industry Insurance

    10,569

    22,7%

    8

    A-Group Insurance

    9,326

    -14,8%

    9

    Xalq Insurance

    8,923

    2,6%

    10

    Agro Insurance

    5,297

    31,5%

    11

    Atainsurance

    4,777

    35,3%

    12

    Xalq Life Insurance

    4,237

    -18,6%

    13

    Mega Life Insurance

    4,130

    487,5%

    14

    Gala Life Insurance

    2,385

    -37,2%

    15

    Azinsurance

    1,469

    18,5%

    16

    Silkway Insurance

    0,223

    -10,0%

    Cəmi

    772,602

    24,2%

