Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2025)
- 26 noyabr, 2025
- 11:18
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-oktyabr aylarında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Sığorta şirkətləri
|
Sığorta ödənişləri
(milyon manatla)
|
İllik dinamika
|
1
|
PASHA Life Insurance
|
479,806
|
34,7%
|
2
|
PASHA Insurance
|
115,297
|
-0,8%
|
3
|
Ateshgah Life Insurance
|
56,313
|
38,4%
|
4
|
Ateshgah Insurance
|
34,148
|
65,1%
|
5
|
Gala Insurance
|
22,179
|
70,0%
|
6
|
Mega Insurance
|
13,524
|
9,4%
|
7
|
Azerbaijan Industry Insurance
|
10,569
|
22,7%
|
8
|
A-Group Insurance
|
9,326
|
-14,8%
|
9
|
Xalq Insurance
|
8,923
|
2,6%
|
10
|
Agro Insurance
|
5,297
|
31,5%
|
11
|
Atainsurance
|
4,777
|
35,3%
|
12
|
Xalq Life Insurance
|
4,237
|
-18,6%
|
13
|
Mega Life Insurance
|
4,130
|
487,5%
|
14
|
Gala Life Insurance
|
2,385
|
-37,2%
|
15
|
Azinsurance
|
1,469
|
18,5%
|
16
|
Silkway Insurance
|
0,223
|
-10,0%
|
|
Cəmi
|
772,602
|
24,2%