    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 18:00
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın xalis mənfəəti

    (milyon manatla)

    Bankın xalis mənfəətinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    120,170

    118,9%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    110,570

    68,4%

    3

    PASHA Bank

    48,287

    9,7%

    4

    Bank Respublika

    17,032

    17,7%

    5

    Access Bank

    12,995

    29,3%

    6

    Xalq Bank

    9,391

    -20,8%

    7

    Bank of Baku

    8,289

    16,0%

    8

    Unibank

    8,059

    187,8%

    9

    Yelo Bank

    6,685

    -40,3%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    5,571

    56,0%

    11

    Rabitabank

    5,096

    9,4%

    12

    Azer-Turk Bank

    4,546

    18,8%

    13

    Premium Bank

    3,676

    132,4%

    14

    Express Bank

    3,272

    35,2%

    15

    Turan Bank

    2,879

    136,8%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    1,731

    -47,6%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    1,723

    -1,0%

    18

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    1,418

    -37,8%

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    1,328

    -13,1%

    20

    AFB Bank

    1,128

    -51,4%

    21

    Bank Eurasia

    (0,937)

    -
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Xalis mənfəət
