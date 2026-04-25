Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
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    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-март, 2026)

    Финансы
    • 25 апреля, 2026
    • 18:00
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-март, 2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) за январь-март этого года:

    Банки

    Чистая прибыль (убытка) банков (млн манатов)

    Годовая динамика чистой прибыли (убытка) банков

    1

    Kapital Bank

    120,170

    118,9%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    110,570

    68,4%

    3

    PASHA Bank

    48,287

    9,7%

    4

    Bank Respublika

    17,032

    17,7%

    5

    Access Bank

    12,995

    29,3%

    6

    Xalq Bank

    9,391

    -20,8%

    7

    Bank of Baku

    8,289

    16,0%

    8

    Unibank

    8,059

    187,8%

    9

    Yelo Bank

    6,685

    -40,3%

    10

    Ziraat Bank Azerbaijan

    5,571

    56,0%

    11

    Rabitabank

    5,096

    9,4%

    12

    Azer-Turk Bank

    4,546

    18,8%

    13

    Premium Bank

    3,676

    132,4%

    14

    Express Bank

    3,272

    35,2%

    15

    Turan Bank

    2,879

    136,8%

    16

    Bank VTB Azerbaijan

    1,731

    -47,6%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    1,723

    -1,0%

    18

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    1,418

    -37,8%

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    1,328

    -13,1%

    20

    AFB Bank

    1,128

    -51,4%

    21

    Bank Eurasia

    (0,937)

    -
    Банки Азербайджана
    Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)

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