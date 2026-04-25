Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (январь-март, 2026)
- 25 апреля, 2026
- 18:00
Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) за январь-март этого года:
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№
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Банки
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Чистая прибыль (убытка) банков (млн манатов)
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Годовая динамика чистой прибыли (убытка) банков
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1
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Kapital Bank
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120,170
|
118,9%
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2
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International Bank of Azerbaijan
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110,570
|
68,4%
|
3
|
PASHA Bank
|
48,287
|
9,7%
|
4
|
Bank Respublika
|
17,032
|
17,7%
|
5
|
Access Bank
|
12,995
|
29,3%
|
6
|
Xalq Bank
|
9,391
|
-20,8%
|
7
|
Bank of Baku
|
8,289
|
16,0%
|
8
|
Unibank
|
8,059
|
187,8%
|
9
|
Yelo Bank
|
6,685
|
-40,3%
|
10
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
5,571
|
56,0%
|
11
|
Rabitabank
|
5,096
|
9,4%
|
12
|
Azer-Turk Bank
|
4,546
|
18,8%
|
13
|
Premium Bank
|
3,676
|
132,4%
|
14
|
Express Bank
|
3,272
|
35,2%
|
15
|
Turan Bank
|
2,879
|
136,8%
|
16
|
Bank VTB Azerbaijan
|
1,731
|
-47,6%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
1,723
|
-1,0%
|
18
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
1,418
|
-37,8%
|
19
|
Bank Melli Iran-Baku
|
1,328
|
-13,1%
|
20
|
AFB Bank
|
1,128
|
-51,4%
|
21
|
Bank Eurasia
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(0,937)
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