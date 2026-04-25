    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    Maliyyə
    • 25 aprel, 2026
    • 11:40
    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın kredit portfeli

    (milyon manat)

    Bankın kredit portfelinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    345,409

    12,3%

    2

    Kapital Bank

    177,880

    41,9%

    3

    Ziraat Bank Azerbaijan

    128,086

    133,0%

    4

    PASHA Bank

    90,613

    -11,1%

    5

    Access Bank

    77,939

    10,9%

    6

    Xalq Bank

    74,946

    27,4%

    7

    Unibank

    64,332

    8,4%

    8

    Yelo Bank

    48,753

    50,3%

    9

    Turan Bank

    40,600

    54,3%

    10

    Bank of Baku

    36,526

    11,7%

    11

    Rabitabank

    35,495

    7,8%

    12

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    34,620

    7,4%

    13

    Azer-Turk Bank

    25,328

    26,4%

    14

    Bank Eurasia

    20,819

    3,2%

    15

    Bank VTB Azerbaijan

    20,377

    10,9%

    16

    AFB Bank

    19,596

    -9,0%

    17

    Bank Respublika

    17,235

    33,4%

    18

    Express Bank

    14,936

    18,1%

    19

    Azerbaijan Industry Bank

    5,585

    3,2%

    20

    Premium Bank

    2,344

    64,7%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,866

    -40,1%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi Vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.04.2026)

