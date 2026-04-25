Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)
- 25 aprel, 2026
- 11:40
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 aprel 2026-cı ilə vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın kredit portfeli
(milyon manat)
|
Bankın kredit portfelinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
345,409
|
12,3%
|
2
|
Kapital Bank
|
177,880
|
41,9%
|
3
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
128,086
|
133,0%
|
4
|
PASHA Bank
|
90,613
|
-11,1%
|
5
|
Access Bank
|
77,939
|
10,9%
|
6
|
Xalq Bank
|
74,946
|
27,4%
|
7
|
Unibank
|
64,332
|
8,4%
|
8
|
Yelo Bank
|
48,753
|
50,3%
|
9
|
Turan Bank
|
40,600
|
54,3%
|
10
|
Bank of Baku
|
36,526
|
11,7%
|
11
|
Rabitabank
|
35,495
|
7,8%
|
12
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
34,620
|
7,4%
|
13
|
Azer-Turk Bank
|
25,328
|
26,4%
|
14
|
Bank Eurasia
|
20,819
|
3,2%
|
15
|
Bank VTB Azerbaijan
|
20,377
|
10,9%
|
16
|
AFB Bank
|
19,596
|
-9,0%
|
17
|
Bank Respublika
|
17,235
|
33,4%
|
18
|
Express Bank
|
14,936
|
18,1%
|
19
|
Azerbaijan Industry Bank
|
5,585
|
3,2%
|
20
|
Premium Bank
|
2,344
|
64,7%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,866
|
-40,1%