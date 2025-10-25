Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)
- 25 oktyabr, 2025
- 17:00
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarında ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın ödədiyi
mənfəət vergisi
(milyon manatla)
|
Bankın ödədiyi
mənfəət vergisinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
61,163
|
13,1%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
53,717
|
-1,0%
|
3
|
PASHA Bank
|
39,493
|
2,5%
|
4
|
Xalq Bank
|
13,836
|
21,8%
|
5
|
Bank Respublika
|
11,500
|
10,1%
|
6
|
Bank of Baku
|
8,159
|
25,7%
|
7
|
Access Bank
|
7,518
|
22,4%
|
8
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
5,124
|
144,0%
|
9
|
Unibank
|
3,831
|
36,8%
|
10
|
Yelo Bank *
|
3,600
|
-
|
11
|
Azer-Turk Bank
|
2,320
|
-49,8%
|
12
|
Express Bank
|
1,667
|
-29,0%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
1,315
|
-45,9%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
1,295
|
7,4%
|
15
|
AFB Bank **
|
0,000
|
-
|
16
|
Bank BTB **
|
0,000
|
-
|
17
|
Bank Eurasia **
|
0,000
|
-
|
18
|
Bank Melli Iran-Baku **
|
0,000
|
-
|
19
|
Bank VTB Azerbaijan **
|
0,000
|
-
|
20
|
Premium Bank **
|
0,000
|
-
|
21
|
Rabitabank **
|
0,000
|
-
|
22
|
Turan Bank **
|
0,000
|
-
* Bu bank ötən ilin eyni dövründə vergi ödəməyib.
** Bu banklar son 1 ildə vergi ödəməyib.