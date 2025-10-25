Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2025)

    • 25 октября, 2025
    • 17:00
    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (январь-сентябрь, 2025)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру выплат по налогу на прибыль за январь- сентябрь этого года:

    Банки

    Размер уплаченного банками налога на прибыль(млн манатов)

    Годовая динамика в размере уплаченного налога на прибыль

    1

    Kapital Bank

    61,163

    13,1%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    53,717

    -1,0%

    3

    PASHA Bank

    39,493

    2,5%

    4

    Xalq Bank

    13,836

    21,8%

    5

    Bank Respublika

    11,500

    10,1%

    6

    Bank of Baku

    8,159

    25,7%

    7

    Access Bank

    7,518

    22,4%

    8

    Ziraat Bank Azerbaijan

    5,124

    144,0%

    9

    Unibank

    3,831

    36,8%

    10

    Yelo Bank *

    3,600

    -

    11

    Azer-Turk Bank

    2,320

    -49,8%

    12

    Express Bank

    1,667

    -29,0%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    1,315

    -45,9%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    1,295

    7,4%

    15

    AFB Bank **

    0,000

    -

    16

    Bank BTB **

    0,000

    -

    17

    Bank Eurasia **

    0,000

    -

    18

    Bank Melli Iran-Baku **

    0,000

    -

    19

    Bank VTB Azerbaijan **

    0,000

    -

    20

    Premium Bank **

    0,000

    -

    21

    Rabitabank **

    0,000

    -

    22

    Turan Bank **

    0,000

    -

    * Этот банк не платил налоги за аналогичный период прошлого года.

    ** Эти банки не платили налоги за последний год.

    Банки Азербайджана налога на прибыль ренкинг
    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)

