İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:20
    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    depozit portfeli

    (milyon manat)

    Bankın

    depozit portfelinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    8 892,880

    -11,1%

    2

    Kapital Bank

    8 288,654

    -7,7%

    3

    PASHA Bank

    7 552,109

    17,8%

    4

    Xalq Bank

    1 921,264

    0,8%

    5

    Azer-Turk Bank

    1 554,180

    6,5%

    6

    Unibank

    1 377,937

    14,4%

    7

    Bank Respublika

    1 357,158

    0,7%

    8

    Access Bank

    1 132,381

    10,3%

    9

    Yelo Bank

    1 094,325

    17,8%

    10

    Rabitabank

    878,300

    29,7%

    11

    Bank of Baku

    740,257

    24,9%

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    682,702

    20,7%

    13

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    527,743

    -1,3%

    14

    Azerbaijan Industry Bank

    475,581

    2,1%

    15

    Turan Bank

    468,532

    1,5%

    16

    Premium Bank

    394,173

    4,3%

    17

    Express Bank

    311,428

    18,8%

    18

    AFB Bank

    226,362

    70,2%

    19

    Bank BTB

    135,498

    -6,7%

    20

    Bank VTB Azerbaijan

    101,814

    -10,8%

    21

    Bank Eurasia

    71,481

    13,4%

    22

    Bank Melli Iran-Baku

    37,101

    4,2%
    Azərbaycan bankları depozit portfeli renkinq
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.01.2026)

    Son xəbərlər

    12:40

    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    12:35

    AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi azad edilmiş ərazilərin mineral xammal ehtiyatları barədə araşdırma aparacaq

    Elm və təhsil
    12:32

    KOB evlərində ötən il sahibkarlara göstərilmiş xidmətlərin sayı açıqlanıb

    Biznes
    12:25

    Bazar gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:20

    İspaniya Qazaxıstana 90 min dollar məbləğində vəzifə saxtakarlığında təqsirləndirilən gömrük əməkdaşını təhvil verib

    Region
    12:20

    Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)

    Maliyyə
    12:18
    Foto

    Neftçalada yanvar faciəsinin şahidi: Sovet əsgərlərinin vəhşiliyini sözlə ifadə etmək çətindir

    Daxili siyasət
    12:16

    Güləş üzrə ölkə çempionatı Gəncədə keçiriləcək

    Fərdi
    12:15

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti