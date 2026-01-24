Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
- 24 yanvar, 2026
- 12:20
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 yanvar 2026-cı ilə depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın
depozit portfeli
(milyon manat)
|
Bankın
depozit portfelinin
illik dinamikası
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
8 892,880
|
-11,1%
|
2
|
Kapital Bank
|
8 288,654
|
-7,7%
|
3
|
PASHA Bank
|
7 552,109
|
17,8%
|
4
|
Xalq Bank
|
1 921,264
|
0,8%
|
5
|
Azer-Turk Bank
|
1 554,180
|
6,5%
|
6
|
Unibank
|
1 377,937
|
14,4%
|
7
|
Bank Respublika
|
1 357,158
|
0,7%
|
8
|
Access Bank
|
1 132,381
|
10,3%
|
9
|
Yelo Bank
|
1 094,325
|
17,8%
|
10
|
Rabitabank
|
878,300
|
29,7%
|
11
|
Bank of Baku
|
740,257
|
24,9%
|
12
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
682,702
|
20,7%
|
13
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
527,743
|
-1,3%
|
14
|
Azerbaijan Industry Bank
|
475,581
|
2,1%
|
15
|
Turan Bank
|
468,532
|
1,5%
|
16
|
Premium Bank
|
394,173
|
4,3%
|
17
|
Express Bank
|
311,428
|
18,8%
|
18
|
AFB Bank
|
226,362
|
70,2%
|
19
|
Bank BTB
|
135,498
|
-6,7%
|
20
|
Bank VTB Azerbaijan
|
101,814
|
-10,8%
|
21
|
Bank Eurasia
|
71,481
|
13,4%
|
22
|
Bank Melli Iran-Baku
|
37,101
|
4,2%