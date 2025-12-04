Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 13 % artıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 25 milyard 54,4 milyon manat olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,1 % çoxdur.

    İndiyə qədər Azərbaycan ərazisində 109 611 ədəd yeni nəsil NKA quraşdırılıb.

    "Yeni nəsil NKA-dan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос на 13%

