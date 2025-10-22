İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:38
    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda ödəniş kartları ilə baş verən fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi 1 milyon 391,041 min manat olub.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunun, 775,027 min manatı kartlarla ölkədaxili fırıldaqçılıq əməliyyatlarının, 616,014 min manatı isə kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının payına düşüb.

    I yarımildə bank kartları ilə fırıldaqçılıq hallarının sayı 9 988 olub ki, bunun da, 5 612-si I rübdə, 5 368-i II rübdə baş verib. Aprel-iyun aylarında baş verən fırıldaqçılıq hallarının 4 798-i ölkəxarici (I rüblə müqayisədə 32,2 % çox), 570-i isə ölkədaxili (42,5 % az) əməliyyatlar zamanı yaşanıb.

    Təkcə bu ilin II rübündə kartlarla ölkədaxili fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi 344,083 min manat (I rüblə müqayisədə 20,2 % az), kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi isə 430,104 min manat (2,3 dəfə artıb) olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı fırıldaqçılıq ödəniş kartları

    Son xəbərlər

    15:49

    Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq

    Maliyyə
    15:49

    Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərmizə həsr edirəm"

    Fərdi
    15:45

    Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdır

    Energetika
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti