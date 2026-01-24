Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 57 mini keçib
Maliyyə
- 24 yanvar, 2026
- 17:43
Bu günə qədər İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (İKZF) 57 006 borcalana 3 milyard 773,7 milyon manat kredit verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İKZF-nin açıqlamasında bildirilir.
Bundan başqa, qurum bəyan edib ki, indiyə qədər 684,2 milyon manat məbləğində biznes kreditlərinə zəmanət verilib, 9 203 mənzil isə kirayəyə vermək yolu ilə realizə edilib.
Xatırladaq ki, Fond 2017-ci ilin sonunda "Azərbaycan İpoteka Fondu" və "Kredit Zəmanət Fondu" ASC-lərin birləşməsi nəticəsində yaradılıb və onların hüquqi varisidir. Fond milli maliyyə təsisatlarına uzunmüddətli subsidiyalaşdırılmış ipoteka kreditlərinin verilməsi və ucuz maliyyə resurslarına çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı likvidlik dəstəyini verən dövlət agenti kimi fəaliyyət göstərir.
Son xəbərlər
18:04
"Araz-Naxçıvan" əcnəbi məşqçiyə güvənən 21-ci komanda olubFutbol
17:54
Pakistanda hotel yanıb, ölənlər varDigər ölkələr
17:54
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 6 avtomat, 25 tüfəng aşkarlanıbHadisə
17:52
Futzal üzrə Azərbaycan millisi ikinci yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıbFutbol
17:51
Azərbaycanda daha 5 audit şirkətinə lisenziya verilibMaliyyə
17:48
Suriya azad edilmiş yataqlarda neft hasilatına başlayıbDigər ölkələr
17:43
Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 57 mini keçibMaliyyə
17:40
Azərbaycandakı bankların xalis mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2025)Maliyyə
17:36