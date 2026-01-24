İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 57 mini keçib

    Bu günə qədər İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (İKZF) 57 006 borcalana 3 milyard 773,7 milyon manat kredit verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İKZF-nin açıqlamasında bildirilir.

    Bundan başqa, qurum bəyan edib ki, indiyə qədər 684,2 milyon manat məbləğində biznes kreditlərinə zəmanət verilib, 9 203 mənzil isə kirayəyə vermək yolu ilə realizə edilib.

    Xatırladaq ki, Fond 2017-ci ilin sonunda "Azərbaycan İpoteka Fondu" və "Kredit Zəmanət Fondu" ASC-lərin birləşməsi nəticəsində yaradılıb və onların hüquqi varisidir. Fond milli maliyyə təsisatlarına uzunmüddətli subsidiyalaşdırılmış ipoteka kreditlərinin verilməsi və ucuz maliyyə resurslarına çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı likvidlik dəstəyini verən dövlət agenti kimi fəaliyyət göstərir.

