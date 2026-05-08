    Azərbaycanda dövlət torpaqlarının icarə haqqının hesablanma qaydası dəyişib

    Maliyyə
    08 may, 2026
    14:26
    Nazirlər Kabinetinin 27 aprel 1998-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, hüquqi və fiziki şəxslərin inşa etdiyi müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi, eyni zamanda dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarının istifadəsində olan və yaxud dövlət obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş dövlət torpaq sahələrinin illik icarə haqqı məbləği torpağın bazar dəyərinin Bakı şəhəri üzrə 3 %-nə, ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə 2 %-nə aşağıda göstərilən əmsallar vurulmaqla müəyyən ediləcək:

