    Azərbaycan ümumi dövlət xidmətləri xərclərini 6 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:27
    Azərbaycan ümumi dövlət xidmətləri xərclərini 6 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda dövlət büdcəsindən ümumi dövlət xidmətlərinə 3 milyard 170,1 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 191 milyon manat və yaxud 5,7 % azdır.

    Hesabat dövründə ümumi dövlət xidmətləri xərclərinin 80,3 %-i icra edilib.

    Xatırladaq ki, 9 ayda dövlət büdcəsindən ümumi dövlət xidmətləri xərclərinə 3 milyard 946,3 milyon manat ayrılıb.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi ümumi dövlət xidmətləri xərcləri

