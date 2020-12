Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu üçün xəzinə hesab kitabı açılıb

Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsində 2058574 nömrəli aşağıda qeyd edilən bank rekvizitləri ilə xəzinə hesab kitabı açılıb.

Prezident İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq Fondun vəsaitinin toplanılması və ondan təyinatı üzrə istifadə edilməsi məqsədi ilə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsində 2058574 nömrəli aşağıda qeyd edilən bank rekvizitləri ilə xəzinə hesab kitabı açılıb:

"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

Adı :

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kodu :

210005

VÖEN :

1401555071

Müxbir hesab :

AZ41NABZ01360100000000003944

SWIFT BİK :

CTREAZ22

Vəsaiti alan

Adı : Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu

Hesab № : AZ53CTRE00000000000002058574

VÖEN : 1300162621

Büdcə səviyyəsinin kodu : 7

Büdcə təsnifatının kodu : 142330

Eyni zamanda “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nın “Mərkəz” filialında Azərbaycan manatı və xarici valyutalarda (ABŞ dolları, Avro, İngiltərə funt sterlinqi, İsveçrə frankı, Rusiya rublu və Türkiyə lirəsi) bank hesabları açılıb:

MANAT (AZN)

Hesabın adı: AR MN DXA 1 SAYLI XƏZİNƏDARLIQ İDARƏSİ

(AZƏRBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

VÖEN: 1700986181

Manat hesabı: AZ82IBAZ36010029449328518204

Bankın adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı, Mərkəzi filial

Swift kodu: IBAZAZ2X

Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944

Bankın kodu: 805722

Bankın VÖEN-i: 9900001881

Bankın ünvanı: Bakı şəhəri, Z.Tağıyev küç. 3

Tel: (+99412) 937

USD

Correspondent bank: Citibank NA, New York

SWIFT/BIC Code: CITIUS33

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account: AZ06IBAZ36020028409328518204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Deutsche Bank Trust

Company Americas,

New York SWIFT/BIC: BKTRUS33XXX

JP Morgan Chase Bank,

New York SWIFT/BIC: CHASUS33XXX

Citibank NA,

New York SWIFT/BIC: CITIUS33XXX

The Bank of New York Mellon,

New York SWIFT/BIC: IRVTUS3NXXX

EUR

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+99412) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account: AZ83IBAZ36020029789328518204

ADDITIONAL CORRESPONDENT BANKS:

Commerzbank AG, Frankfurt am Main

SWIFT/BIC: COBADEFFXXX 400 88 66030 01 EUR

Deutsche Bank AG,

Frankfurt am Main

SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX DE33500700100949949200

GBP

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account: AZ98IBAZ36020028269328518204

ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS:

Deutsche Bank SWIFT/BIC:

AG,London DEUTGB2L 840032645700006

JPMorgan Bank N.A SWIFT/BIC:

Chaseside, Bournemouth CHASGB2L 67101712

CHF

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account: AZ73IBAZ36020027569328518204

Additionalcorrespondent banks:

Credit Suisse,

Zurich SWIFT/BIC CRESCHZZ80A

External account no: 0835-0903269-93-000

TRY

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str, 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487, (+994 12) 937

SWIFT/BIC: IBAZAZ2XXXX

Beneficiary: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

Beneficiary account: AZ38IBAZ36020029499328518204

ADDITIONALCORRESPONDENT BANKS:

Turkiye Is Bankasi SWIFT/BIC: TR260006400000101790006744

ISBKTRI

RUR

CORRESPONDENT BANK: The International Bank of Azerbaijan

MOSCOW Correspondent Account RUR:

30101810000000000502 в ОПЕРУ Московского

ГТУ Банка России БИК 044525502, ИНН 7744001828,

КПП 774401001, ОКПО 58222359, ОКВЭД 65.12

Beneficiary bank: The International Bank of Azerbaijan

Bank address: Baku, Z. Tagiyev str., 3

Tel: (+994 12) 4989125, (+994 12) 4938487

CORRESPONDENT ACCOUNT: 30111810500000000001

BENEFICIARY: AR MN DXA 1 SAYLI XEZINEDARLIQ IDARESI

(AZERBAYCAN ORDUSUNA YARDIM FONDU)

BENEFICIARY ACCOUNT: AZ23IBAZ36020028109328518204